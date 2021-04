All’Isola dei Famosi 2021 si abbassano ancora gli ascolti (2.8 milioni di telespettatori pari al 16.5% di share per la puntata di ieri 29 aprile) e si alzano i toni. Protagonisti di una nuova lite Isolde Kostner e Andrea Cerioli. Quest’ultimo ha sorpreso l’ex sciatrice alpinista italiana a “rubare” del cibo. A causa di una divisione delle squadre, la naufraga ha dovuto abbandonare il gruppo in cui si trovava anche Andrea Cerioli ma prima di “trasferirsi” ha portato con sé i cactus che aveva raccolto. “Posso dirti cosa penso veramente? Se vuoi prenderti quei cactus, prenditeli“, ha sbottato lui. Lei ha risposto: “Io sono arrivata lì senza riso, senza cactus, me li sarei portati tutti”.

Poi la naufraga ha deciso di restituirgliene due ma lo ha fatto lanciandoglieli: “Non mi tirare le cose come i cani, perché non sono un cane“. Infine il chiarimento: “Mi ha dato fastidio che come prima cosa hai pensato alla legna e ai cactus. Sono sensibile per alcune cose. Comunque prenditeli, è anche giusto, vi siete fatti un mazzo tanto tu e Roberto”, ha detto lui. E lei: “Hai ragione, mi dispiace”.