“Il sistema dei colori contro la diffusione dei contagi è stato utile nell’autunno dello scorso anno. Penso altrettanto che le misure in mezzo a una pandemia siano da modulare rispetto alla situazione contingente“. Lo ha detto il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, in collegamento con Omnibus su La7. “Ad esempio – ha spiegato – a marzo 2020 erano utili misure restrittive nazionali. Oggi penso che nessuno si deve sentire smentito se, rispetto a situazione attuale, sulla diffusione del virus ma anche sulla condivisione da parte delle comunità delle misure, si possano trovare strategie diverse per essere più efficaci”