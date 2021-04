“Volevo pubblicare questo video come un gentile promemoria, per ricordarvi che i nostri corpi sono perfetti per quello che sono. Ricordate anche che una determinata posa, una luce ad hoc, e – in questo caso – un paio di leggings a vita alta, fanno sembrare il tuo fisico molto diverso da quello che è. E anche questo va bene. Cerchiamo di essere sempre gentili con i nostri corpi, parliamone nel modo migliore e ringraziamoli per quello che ci fanno vivere ogni giorno”. È questo il messaggio forte e più che mai importante nell’era dei social che Chiara Ferragni ha voluto lanciare pubblicando questo video su Instagram.

Non è la prima volta che l’imprenditrice digitale si mostra senza filtri, mettendo in luce le imperfezioni che caratterizzano ognuno di noi, per ricordare a tutti i suoi followers che la perfezione non esiste. Ora, a un mese dal parto della sua secondogenita Vittoria, ha deciso di scendere in campo per dare il suo esempio body positive mettendo in luce come ciò che si vede sui social sia solo l’apparenza.