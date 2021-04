“Non è che sei in attesa di un piccolo Amedeusino?“. La domanda, diretta come è nel suo stile, l’ha fatta Jonathan Kashanian a Giovanna Civitillo. I due sono nel cast di Detto Fatto, su RaiDue e l’esperto di stile ha chiesto alla moglie di Amadeus se fosse in dolce attesa. Ha aggiunto che la “famiglia” del programma avrebbe dovuto essere messa al corrente subito. Secondo Jonathan, il segnale sarebbe stato il toccarsi molte volte la pancia ma Giovanna ha spento l’entusiasmo confermando che sì, si toccava la pancia, ma solo perché il vestito le faceva delle strane pieghe. Sarà così? Quel che è certo è che l’amore tra i due va a gonfie vele, almeno a guardare il loro profilo Instagram. Perché, non dimentichiamolo, Giovanna e Amadeus sono gli unici nel mondo a oggi conosciuto ad avere un profilo di coppia e una relazione duratura, tutto insieme.

