“Il coprifuoco per Massimo Galli e Andrea Crisanti è necessario? Altri virologi dicono il contrario. Per esempio Matteo Bassetti. E io mi fido di più di chi cura le persone rispetto a chi studia le zanzare”. Sono le parole di Matteo Salvini, che ha pranzato al bar Bianco del Parco Sempione, a Milano. Salvini ha ironizzato sul microbiologo Crisanti, che fino a pochi mesi fa, in realtà, veniva osannato dalla Lega e da Luca Zaia per l’ottimo lavoro svolto in Veneto nella prima ondata della pandemia.