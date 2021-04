“Oggi è la giornata della Terra e in tutto il mondo diciamo che questo è il nostro unico pianeta e che va difeso, anche se nella pratica le azioni non sono in linea con gli accordi di Parigi. Davanti alla Regione Piemonte chiediamo che il Pnrr venga attuato per affrontare la crisi climatica ed ecologica, di fatto il piano regionale è una montagna di merda e per questo abbiamo portato qui il letame”. Così Laura Vallaro, attivista dei Fridays For Future che oggi a Torino hanno tenuto un flash mob in piazza Castello in occasione della giornata della Terra.