A un anno dalla morte dello scrittore Luis Sepúlveda, avvenuta il 16 aprile 2020 a causa del coronavirus, il comico e attore Paolo Hendel ricorda l’autore di best seller, come “Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare”. E lo fa scegliendo, per l’occasione, un intenso racconto tratto dal romanzo “Patagonia Express”. Messa da parte la consueta amara ironia, il risultato è toccante.