Maurizio Crozza – nella nuova puntata di “Fratelli di Crozza” in onda tutti i venerdì in prima serata su NOVE – si schiera nettamente a favore della Legge Zan contro l’omotransfobia: “Servirebbe eccome, ma purtroppo non è ancora in vigore perché è incastrata malamente al Senato. È ferma in Commissione… incagliata lì tipo la nave nel Canale di Suez.. in questo caso però sulla ruspa non c’è Salvini, anzi, la Lega, è proprio lo scoglio che la sta bloccando”. L’artista genovese si sofferma poi su Fedez e Chiara Ferragni che si sono espressi a favore della legge: “Ormai, i Ferragnez sono una potenza. Insieme fanno 35 milioni di followers: più di 5 volte gli elettori del PD. Con questi numeri in Parlamento avrebbero la maggioranza assoluta. Se mai scendessero in politica non vedo come Mattarella potrebbe esimersi da conferire loro l’incarico di formare un nuovo governo…”

