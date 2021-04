Un discreto numero di persone si è radunato a Buckingham Palace dopo la notizia della morte del principe Filippo, deceduto a 99 anni. La polizia ha cercato di tenere tutti socialmente distanziati, mentre si creava una lunga coda per deporre fiori di fronte al cancello del palazzo londinese e per vedere l’avviso di morte ufficiale.

La Famiglia Reale, però, con un tweet ha fatto sapere di aver aperto un “libro di condoglianze” online, sottolineando che “a causa della situazione sanitaria” il pubblico non potrà firmare i “libri di condoglianze”. Per questo, continua il cinguettio, “i cittadini considerino la possibilità di fare una donazione a un ente di beneficenza invece di lasciare omaggi floreali in memoria del Duca”. Nonostante l’invito però sono stati diversi i cittadini che, tra Windsor e Buckingham Palace, hanno comunque voluto rendere omaggio al marito della Regina Elisabetta con un mazzo di fiori.

During the current public health situation, Books of Condolence will not be available for the public to sign.

The Royal Family ask that members of the public consider making a donation to a charity instead of leaving floral tributes in memory of The Duke.

— The Royal Family (@RoyalFamily) April 9, 2021