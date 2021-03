Da Milano a Napoli, passando per Roma e molte altre piazze italiane. Il movimento Fridays For Future è tornato in piazza oggi per portare avanti la propria battaglia contro i cambiamenti climatici. Le richieste sono chiare: “Basta slogan, ma azioni“. “I soldi del Next generation Ue siano investiti per la transizione green”, rivendicano gli attivisti da Roma.

Diversi i flashmob organizzati. A Milano i manifestanti hanno dato vita a un giro in bicicletta, distanziati e nel rispetto delle norme anti-Covid. La passeggiata in bici si è spinta fino al Castello Sforzesco e in piazza Duomo. Un bike strike che ha raggiunto la sede del Consiglio Regionale lombardo, dove sono stati chiusi simbolicamente i cancelli con catene e lucchetti, agganciandovi decine di biciclette. A Roma invece l’appuntamento è stato in piazza del Popolo. Mentre a Napoli i manifestanti hanno dato vita a un flashmob artistico con esibizioni di danza e canto.