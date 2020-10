Da una partita di calcio allo scontro tra un ministro del governo e il leader della seconda forza di maggioranza. Ospite de l’Aria Che Tira su La7, a Vincenzo Spadafora è stato chiesto di commentare le ultime uscite del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, su Juventus-Napoli: “Inviterei De Luca ad occuparsi più della situazione sanitaria della sua regione”, ha detto il ministro dello Sport. “Se De Luca ha fallito? Direi proprio di sì”, ha aggiunto. Poche ore dopo è arrivata la replica del segretario del Pd, Nicola Zingaretti: “Spadafora pensi allo sport e non dia pagelle ai presidenti di Regione. Non ne ha titolo. I ministri del governo in questo momento dovrebbero lavorare per la coesione e l’unità del Paese e non perdersi in stupide e provocatorie polemiche“.

La reazione di Zingaretti alle parole del ministro Spadafora arriva il giorno dopo le tensioni, sempre interne alla maggioranza, sul Mes. Sempre il segretario democratico aveva chiesto che temi simili “non siano affrontati con una battuta in conferenza stampa”. Il riferimento alle parole del premier Giuseppe Conte, che in serata aveva poi annunciato la necessità di un confronto: “Ritengo quantomeno opportuno un confronto politico per definire le priorità, per definire un patto in vista della fine Legislatura“.

“Se c’è un giudice che così ha deciso io rispetto la sentenza. E ricordo che ci sono dei ricorsi in atto”, ha detto Spadafora a proposito del 3-0 deciso a carico del Napoli per non essersi presentato sul campo della Juventus. Sentenza sulla quale aveva ironizzato il governatore De Luca: “È limpida come una scodella di bagna cauda”, aveva detto solo due giorni fa. “Inviterei De Luca ad occuparsi più della situazione sanitaria della sua regione, per la quale non ha fatto gran che dopo l’estate. Sono molto preoccupato per la Campania – ha aggiunto il ministro riferendosi ai dati del Covid – E’ stato facile farsi pubblicità chiudendo tutto, ma ora il sistema sanitario è sotto pressione, così come quello dei trasporti. Se De Luca ha fallito? Direi proprio di sì”.

Parole a cui ha replicato direttamente Zingaretti, oltre al vicepresidente della Regione Campania Fulvio Bonavitacola che ha detto: “Leggiamo dichiarazioni volgari e offensive di un tale Spadafora, ministro dello Sport, che hanno offeso tutto il personale sanitario della Campania e dimostrato per il resto una totale ignoranza”.” Premesso che un mese fa, non un secolo fa, i cittadini campani hanno espresso il loro giudizio sia sul governo regionale, che su Spadafora e soci – aggiunge Bonavitacola – ci pare opportuno, per farla breve, invitarlo a un dibattito pubblico sui temi da lui accennati: sanità e trasporti, per poter dimostrare pubblicamente a che livello di asineria può arrivare un esponente di questo governo. Attendiamo – conclude il vicepresidente della giunta campana – che ci dia un appuntamento a breve”.