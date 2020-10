La settimana scorsa ilfattoquotidiano.it ha raccontato come molti enti locali governati dal centrodestra non abbiano utilizzato la app per il tracciamento dei contatti: il Veneto ha fatto sarebbe che sarebbe partito oggi, in Lombardia molti operatori "non sono stati formati" per l'inserimento dei dati sulla piattaforma

Dopo che ilfattoquotidiano.it ha raccontato come molte Regioni governate dal centrodestra abbiano nei fatti boicottato la app Immuni, il nuovo Dpcm emanato nella notte corre ai ripari. E specifica che “al fine di rendere più efficace il contact tracing attraverso l’utilizzo dell’App, è fatto obbligo all’operatore sanitario del Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale, accedendo al sistema centrale di Immuni, di caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività“. Vedi Anche Salvini non scarica Immuni e per giustificarsi tira in ballo la figlia: “Gioca col mio telefono e me lo incasina”

Il caso più clamoroso, come emerso nei giorni scorsi, è quello del Veneto dove gli operatori finora non hanno mai utilizzato la app per segnalare i contagiati e avvertire chi sia entrato in contatto con loro. La Regione guidata da Luca Zaia si è giustificata sostenendo che poiché “l’eventuale contatto registrato non si configura in senso assoluto come contatto stretto” sarebbe necessario un “protocollo applicativo per uniformare le procedure di tutte le Regioni”. Poi ha annunciato che da oggi sarebbe comunque partito l’inserimento dei codici. Leggi Anche Immuni non funziona in Veneto, gli operatori non hanno mai inserito i codici nel database. L’imbarazzo della Regione: “Si parte lunedì”

“Immuni? Più che altro è una rottura di scatole”, ha detto dal canto suo il direttore dell’Ats Milano Vittorio De Micheli al fatto.it, ammettendo che “gli ultimi operatori arruolati non sono stati formati per nulla e quindi abbiamo dei sanitari che, quando devono sbloccare Immuni, aspettano il collega che lo sa fare”. E l’Ats sta addirittura lavorando per conto suo su un altro fronte, “una piattaforma che consentirà di inviare sms direttamente dal laboratorio sul cellulare di chi risultasse positivo”. Leggi Anche ‘Su Immuni boicottaggio politico spudorato e irresponsabile. Anche la Rai poteva fare di più’. La sottosegretaria alla Salute Zampa accusa