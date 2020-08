Paura e brutto incidente per la ventisettenne di Milano, Marica Tarricone che è stata ricoverata in un ospedale di Nuoro, in seguito a un grave incidente avvenuto a Baunei a Cala Goloritzé. La ragazza, infatti, è stata subito portata nel nosocomio per aver sbattuto la schiena sull’acqua lanciandosi ad una altezza di 13 metri. In ospedale hanno riscontrato un “trauma contusivo alla colonna apparentemente senza deficit motorio, ma la giovane è stata trattenuta per ulteriori controlli”.

“Si intensificano i soccorsi a Goloritzè, dovuti ad incidenti addebitabili anche all’imprudenza – ha scritto su Facebook il sindaco di Baunei Salvatore Corrias -. Rinnoviamo il nostro appello, dunque: non avventuratevi sugli scogli dell’arco, e siate emuli nella prudenza, non nell’incoscienza”.

In un solo mese sono quattro gli incidenti avvenuti proprio in quel luogo, dove a giugno l’ex velina Giulia Calcaterra, appassionata di sport estremi ed influencer, si è lanciata pubblicando il video sui social e ottenendo milioni di visualizzazioni. Ecco perché il sindaco invita a non emulare, ma ad essere prudenti.