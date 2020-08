Ma è lei o non è lei? Certo che è lei! Cambio di look radicale per Arisa, che ha deciso di abbandonare il corto taglio sbarazzino sfoggiato negli ultimi tempi per una chioma più lunga e – sopratutto – bionda. È stata lei stessa ad annunciare la novità in un post pubblicato su Instagram: rossetto rosso fiammante e sguardo da vamp, chiede ai suoi followers “come vi sembro?“.

Non si sa se questa sarà la “nuova Arisa” o se si tratta solo di una prova momentanea: la cantante ha spiegato infatti di esser stata nel salone milanese di Kumba Extension e di aver fatto alcune prove. D’altra parte era stata lei stessa a rivelare di soffrire di tricotillomania, un disturbo ossessivo-compulsivo causato dallo stress per cui una persona si strappa i capelli senza rendersene conto. Per questo, aveva spiegato, “quando ho i capelli lunghi me li stacco”.

Arisa è la seconda cantante in questi giorni a stupire i fan con un nuovo look: solo ieri infatti, Adele si era mostrata dimagrita 44 kg, con i capelli più biondi che mai e mossi, in ginocchio sotto il televisore di casa sua mentre indica Beyoncé e scrive: “Grazie Queen, perché ci fai sentire sempre così amati attraverso la tua arte”. E subito è stata ribattezzata sui social come “la quarta sorella Ferragni”.