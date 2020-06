Ventuno persone legate alle famiglie De Stefano-Tegano e Libri sono state arrestate dalla squadra mobile e dallo Sco che hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip su richiesta del procuratore Giovanni Bombardieri e dei sostituti della Dda Stefano Musolino, Walter Ignazitto e Roberto di Palma

De Stefano, Tegano e Libri. Negli ambienti di ‘ndrangheta, ieri come oggi a Reggio Calabria si parla la loro lingua. Non è un caso che si muovono nella città dello Stretto come nella Milano “da bere”, frequentata da calciatori e personaggi dello spettacolo. Ieri i padri e gli zii, ammazzati nella seconda guerra di mafia e protagonisti di una pace dopo quasi mille morti ammazzati. Oggi i figli, i fratelli e i nipoti discutono sempre degli stessi accordi, della spartizione degli stessi affari e delle stesse fibrillazioni che ciclicamente si registrano all’interno di uno dei più importanti casati mafiosi calabresi.

L’operazione “Malefix”, dal soprannome di uno degli arrestati, è scattata stamattina all’alba. De Stefano-Tegano e Libri: 21 persone sono state arrestate dalla squadra mobile e dallo Sco che hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip su richiesta del procuratore Giovanni Bombardieri e dei sostituti della Dda Stefano Musolino, Walter Ignazitto e Roberto di Palma.

In manette sono finiti i capi storici della cosca di Archi, elementi di vertice della ‘ndrangheta reggina, luogotenenti dei boss e affiliati. Le manette ai polsi sono state girate anche al boss Carmine De Stefano e al fratello Giorgino “De Stefano” che, all’anagrafe, risulta Giorgio Sibio Condello. Quest’ultimo è il giovane rampollo di Archi che si è trasferito alcuni anni fa a Milano. È il fidanzato di Silvia Provvedi, la ex concorrente del Grande Fratello ed ex di Fabrizio Corona. Conosciuto con il soprannome “Malefix”, Giorgino gestisce l’Oro di Milano, la famosa catena di ristoranti che in Lombardia è frequentata da personaggi famosi.

La mentalità imprenditoriale, però, ha le sue basi sempre ad Archi, nella periferia nord di Reggio, il quartier generale della famiglia di ‘ndrangheta. Stando all’inchiesta, Carmine e Giorgio De Stefano (fratelli del boss Giuseppe De Stefano e figli di don Paolino) avrebbero avuto un ruolo importante nel sedare il tentativo di scissione di Luigi Molinetti, detto la “Belva”, e dei suoi figli che volevano rendersi autonomi dalla “casa madre”. In sostanza, prima di essere messo in riga dai boss appena usciti dal carcere, il gruppo dei Molinetti lamentava l’iniqua spartizione dei proventi delle estorsioni e il mancato riconoscimento di avanzamenti gerarchici all’interno dell’organizzazione mafiosa. Per questo, Gino la “Belva” pretendeva la gestione del locale di Gallico.

Gli investigatori sono riusciti a monitorare anche un summit di ‘ndrangheta in cui, oltre a regolare il funzionamento del locale di Archi, i fratelli De Stefano, per paura che i dissidi potessero degenerare in una scissione dagli esiti incerti e pericolosi, hanno investito Alfonso Molinetti, il fratello di Luigi, ritenuto uno dei loro alleati più fedeli.

Nell’inchiesta, inoltre, emerge come gli imprenditori prima di avviare qualsiasi attività a Reggio Calabria dovevano chiedere il permesso alla cosca di competenza. Questo conferma quanto certificato, alcuni anni fa, nell’indagine “Meta” che ha fotografato il sistema delle estorsioni e la divisione dei proventi illeciti tra le più importanti famiglie di ‘ndrangheta. Le accuse contestate dalla Dda ai 21 indagati sono associazione mafiosa, diverse estorsioni in danno di imprenditori e commercianti, detenzione e porto illegale di armi. Tutti reati aggravati dal metodo e dalla agevolazione mafiosa.