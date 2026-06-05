Il mondo FQ

Tennis

live

Ultimo aggiornamento: 18:28

Roland Garros, Cobolli-Arnaldi: si comincia alle 19. Per la prima volta due italiani si sfidano in semifinale Slam | La diretta

di Domenico Cannizzaro
Non era mai accaduto che due azzurri si affrontassero a questo punto del torneo: chi vince va in finale contro Zverev, che ha battuto Mensik
Roland Garros, Cobolli-Arnaldi: si comincia alle 19. Per la prima volta due italiani si sfidano in semifinale Slam | La diretta
Icona dei commenti Commenti

Momenti chiave

  • Derby italiano in semifinale: Cobolli sfida Arnaldi
    • 18:28

      Con la vittoria di Zverev per Cobolli è top 10

      Da lunedì Flavio Cobolli sarà in top 10. La certezza è arrivata con la sconfitta di Jakub Mensik, che avrebbe potuto scavalcarlo in caso di vittoria del torneo. Cobolli è così certo di essere tra i primi 10 al mondo e di essere il numero 2 italiano.

    • 18:18

      Zverev non sbaglia: batte Mensik ed è in finale al Roland Garros

    • 17:59

      Il match si vedrà anche in chiaro

      La semifinale del Roland Garros tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi viene trasmessa sui canali Eurosport, che sono visibili solo per gli abbonati alle seguenti piattaforme streaming: HBO Max, Discovery+, DAZN, TimVision e Prime Video Channels. Ma c’è una novità: il match viene trasmesso anche in chiaro, sul canale Nove. L’emittente proprietario dei diritti, Warner Bros. Discovery Italia, ha infatti deciso di trasmettere in chiaro il match che vede due italiani protagonisti.

      È stata una decisione da parte del gruppo che ne detiene i diritti, in quanto la nuova norma – che prevede l’obbligo di trasmettere in chiaro i match rilevanti con gli italiani impegnati in tornei importanti (come ad esempio Slam, Masters 1000 e Finals) – “decorre dalla scadenza dei contratti in essere“.

      In sintesi: Discovery ha i diritti del Roland Garros fino al 2030. Ciò significa che fino al 2030 sarà a discrezione di Discovery decidere – anche in accordo con gli altri partner (i match dello Slam parigino sono visibili anche su HBO Max, DAZN, TimVision e Prime Video Channels) – la trasmissione o meno in chiaro dei match in questione.

    • 17:56

      Derby italiano in semifinale: Cobolli sfida Arnaldi

      Per la prima volta due italiani si sfidano in semifinale al Roland Garros. Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi – due tra le rivelazioni del torneo – si affrontano nel penultimo atto di Parigi: chi vince affronta Alexander Zverev, che ha battuto Mensik.