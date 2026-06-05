Il leader del Cremlino respinge la richiesta di faccia a faccia e attacca l'Ue al Forum economico di San Pietroburgo. E cita l'Italia: "Il nostro debito pubblico migliore del loro"

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All’indomani della lettera aperta di Volodymyr Zelensky, il presidente russo Vladimir Putin chiude gli spiragli di pace ed esclude la possibilità di un faccia a faccia con il leader ucraino in questo momento. “Non vedo il senso di un incontro. Sarebbe di interesse per la parte ucraina solo per fermare l’avanzata delle nostre forze armate”, ha dichiarato Putin intervenendo alla sessione plenaria del Forum economico internazionale di San Pietroburgo (Spief).

Si spengono così quindi le speranze di un’apertura da parte di Mosca, sorte ieri dopo la pubblicazione dell’appello sul sito della Presidenza di Kiev. Pur con un tono poco conciliante, il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, aveva risposto: “Zelensky può venire a Mosca in qualsiasi momento”. Si aspettava però un commento più articolato di Putin. Che è arrivato oggi e che chiude la strada a colloqui diretti tra i due leader, almeno in questa fase.

“Ho rifiutato la stessa proposta tre settimane fa” ha raccontato. È necessario, ha aggiunto, “lasciare che gli specialisti lavorino, elaborino soluzioni, e poi potremo incontrarci”, sostenendo quindi che un vertice con Zelensky sarebbe “inutile” fino al raggiungimento di un accordo di pace. Ha inoltre criticato la lettera, alla quale ha dato “una rapida occhiata”, sostenendo che contiene “elementi di maleducazione” che non favoriscono un clima utile per eventuali negoziati.

La Russia metterà fine al conflitto in Ucraina, ha ribadito, quando “avrà raggiunto i suoi obiettivi“, che rimangono “immutati“. Questi obiettivi sono stati delineati all’inizio dell’operazione militare e poi ancora nel giugno del 2024, ha aggiunto il capo del Cremlino. Vale a dire il ritiro delle truppe ucraine dalle regioni rivendicate dalla Russia e la rinuncia di Kiev ad entrare nella Nato.

Durante il suo intervento il presidente russo ha anche citato l’Italia come una tra le peggiori realtà nell’Unione europea per il debito pubblico. Il leader del Cremlino ha fatto riferimento all’ “elevato debito pubblico e agli ingenti deficit di bilancio”, affermando che il debito pubblico dell’eurozona è salito all’81,7% del Pil nel 2025. Putin ha citato in particolare la Grecia al 146%, l’Italia al 137%, la Francia al 115% e il Belgio al 108%. “La Russia, tra l’altro, è al 16,4%”, ha aggiunto, precisando tuttavia che la cifra “fluttua leggermente”.

È tornato poi ad attaccare l’Ue e i suoi leader. “Le élite europee stanno essenzialmente provocando il caos, nel quale cercano di trascinare sempre più Paesi” ha detto. Secondo Putin, le politiche “aggressive” portate avanti dalla burocrazia europea sono “miopi” e stanno contribuendo sia a un ulteriore indebolimento della posizione dell’Ue nell’economia globale sia a un deterioramento della sicurezza internazionale. La Russia, ha aggiunto, ha un’economia ”sovrana” che non è collassata nonostante le sanzioni. “Naturalmente, sentiamo critiche da tutte le parti secondo cui tutto è crollato. Siamo scesi allo stesso livello in cui i paesi dell’Eurozona hanno registrato una crescita negli ultimi anni”, ha affermato Putin.

Intanto, oggi c’è stato il primo incontro tra la commissaria russa per i diritti umani, Yana Lantratova, e il suo omologo ucraino, Dmitry Lubinets, con il quale ha concordato di sviluppare un percorso di cooperazione. L’incontro, scrive l’agenzia russa Tass, si è svolto al confine tra l’Ucraina e la Bielorussia. In particolare, ha sottolineato Lantratova, i due commissari hanno concordato di scambiare liste di cittadini da rimpatriare, di continuare le visite congiunte ai prigionieri di guerra nei due Paesi e consegnare lettere e pacchi dai parenti ai prigionieri di guerra.

In queste ore, Lantratova ha assistito i militari russi che sono arrivati in Bielorussia, in attesa di raggiungere Mosca in seguito allo scambio con l’Ucraina di 185 prigionieri per parte. Lo scambio fa parte di un più ampio accordo che si sviluppa in più tappe: il precedente era avvenuto a metà maggio e aveva coinvolto 205 persone per fronte.

Nella zona della centrale nucleare di Zaporizhzhia è entrato in vigore un “cessate il fuoco localizzato“. Lo ha annunciato l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica, anche se poco dopo è stato messo in discussone da Mosca che ha accusato l’Ucraina di averlo violato ferendo cinque militari russi. Secondo il Cremlino, il raid è avvenuto durante i lavori di ingegneria previsti dalla tregua, nei pressi di un pilone di sostegno della linea elettrica. “Questo incidente costituisce una grave violazione delle garanzie fornite dalla parte ucraina in merito alla sicurezza dei lavori, come confermato dalla nota dell’Aiea del 4 giugno”, si legge in un comunicato.

Quello di Zaporizhzhia è il sesto stop temporaneo concordato tra Mosca e Kiev con la mediazione dell’Aiea, dalla fine del 2025. Serve principalmente a effettuare lavori e riparazioni sulle linee elettriche così da prevenire il rischio di un incidente nucleare. L’Aiea ha spiegato che una linea elettrica da 750 kilovolt è danneggiata “da oltre due mesi” a causa di azioni di guerra, il che fa sì che “la più grande centrale nucleare d’Europa dipenda in questo momento “da una sola linea da 330 kV”. Nelle ultime settimane, la centrale ha perso più volte l’accesso anche a questa linea, ed è stata quindi costretta ad avviare i generatori diesel di emergenza come ultima risorsa.

Secondo il direttore generale dell’agenzia, Rafael Grossi, Russia e Ucraina hanno “collaborato in modo costruttivo con l’Aiea durante settimane di colloqui delicati e complessi”, arrivando a concordare un cessare il fuoco “nell’interesse della sicurezza nucleare”.