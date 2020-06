Il Paese ha appena vissuto il suo inverno più caldo degli ultimi 130 anni che ha causato diversi danni soprattutto in Siberia. Se i dati registrati nella giornata di sabato a Verkhoyansk verranno ufficializzati, l'attuale primato del 1915 di 37,8 gradi Celsius stabilito in Alaska verrà battuto

Il circolo polare artico russo registra un nuovo record di temperature. A Verkhoyansk, città nella Siberia orientale, il portale meteorologico ‘Pogoda i Klimat’ ha riportato nella giornata di sabato il raggiungimento dei 38 gradi centigradi. La notizia è stata diffusa dal Moscow Times.

Se ufficializzati, i dati potrebbero aver stabilito un nuovo primato per qualsiasi punto dell’artico. L’attuale record di alta temperatura a nord del circolo polare risale infatti al giugno 1915 ed è di 37,8 gradi Celsius, stabilito a Fort Yukon, Alaska.

La giornata di sabato non sembra essere un caso isolato di ‘temperature pazze’. Anche le previsioni della cittadina Verkhoyansk per il resto della settimana si aggirano intorno ai 30 gradi centigradi, cioè 10 gradi in più rispetto ai massimi medi di fine giugno. La Russia ha appena vissuto il suo inverno più mite degli ultimi 130 anni: la prolungata ondata di caldo ha provocato infatti diversi incendi in Siberia, una massiccia fuoriuscita di petrolio (probabilmente dovuta allo scioglimento del permafrost), danni ai raccolti e un’infestazione di tarme mangia-alberi.