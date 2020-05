“Volevo chiedere ai miei clienti di chiamarmi per prenotare non con un numero privato perché sono iniziati gli scherzi stupidi”. Inizia così il videomessaggio che il ristoratore napoletano Mariano Scognamiglio ha pubblicato sul suo profilo Facebook per raccontare quello che gli sta succedendo da che è andata in onda l’ultima puntata di “4 Ristoranti”, il programma di Alessandro Borghese a cui ha partecipato con il locale che gestisce assieme al compagno. Nel mirino degli haters è finito un bacio che la coppia si è scambiato nel corso della puntata. Da quel momento infatti, è stato tempestato da chiamate e messaggi con insulti omofobi, motivo per cui ha deciso di sporgere denuncia alla polizia postale che ora sta indagando per rintracciare i responsabili.

“Mi chiamano dandomi del fr*** di m***a, con un accento toscano poi hanno messo il modificatore della voce e mi stanno tempestando di chiamate con il numero anonimo, è un continuo è da stamattina che sta succedendo questa cosa”, ha spiegato nel video Scognamiglio, originario di Napoli. “Dopo 10 anni partecipi a una trasmissione televisiva che deve essere un gioco e è iniziato tutto questo, da stamattina solo offese e improperi”. Il ristoratore 51enne porta avanti la sua attività da dieci anni con il compagno e ha ammesso che quando succedono queste cose si è anche tentati di gettare la spugna, poi giustamente prevale la voglia di proseguire per la propria strada lasciando le persone piccole nella propria ignoranza: “A volte ti piglia allo stomaco, chiuderesti baracca e bottega e andresti via… in 50 anni di vita a Napoli nessuno si è mai permesso di dirmi questo”.