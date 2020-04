I dati che arrivano dalla Germania dimostrano come sia alto il rischio di tornare a un lockdown totale se si alleggeriscono troppo in fretta le misure di contenimento prese. Lo ha detto il commissario straordinario Domenico Arcuri in conferenza stampa, commentando la notizia che l’ R con zero, l’indice di contagiosità del virus, è tornato a salire in Germania da 0,7 a 1,1 . “Il governo sta valutando se definire di nuovo delle zone rosse per evitare l’estensione di nuovi focolai di infezione, che riprendono a manifestarsi – ha aggiunto – Ecco perché uscire dal lockdown non è facile ed ecco perché essere costretti a tornare al lockdown non sarebbe difficile”

