Come molti vip, anche Gianluca Vacchi racconta sui social come trascorre queste giornate di quarantena nelle quali non mancano ovviamente i balletti che lo hanno reso celebre e amato dal pubblico. Nelle ultime ore però è diventato virale sui social un video che lo immortala in quella che è la sua ultima trovata: utilizzare il tavolo da biliardo per giocare a golf. Proprio così: l’imprenditore si mostra in piedi sul tavolo da biliardo che ha in casa e, mazza da golf alla mano, manda così in buca le palline. “Quarantine fantasy activities…missing outdoor golf”, scrive nella didascalia del post. Neanche a dirlo la sua trovata ha riscosso grande successo e in tantissimi nei commenti lo applaudono, definendolo addirittura “un genio”.

