È stato trovato morto nella sua casa in Florida l’attore statunitense Dimitri Diatchenko, noto per aver recitato in film come “Chernobyl Diaries – La mutazione”, “Indiana Jones” e diverse serie tv tra cui “Csi Miami” e “Criminal Minds“. A trovare il suo corpo senza vita è stata la polizia che ha fatto irruzione nella sua abitazione dopo la segnalazione della famiglia dell’attore che non riusciva a contattarlo da diversi giorni. Aveva 52 anni.

Secondo quanto riferisce il sito Tmz, la polizia ha spiegato che Diatchenko è morto tra la serata di lunedì 21 aprile e l’alba di martedì 22. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause del decesso ma al momento si esclude che possa essersi trattato di coronavirus: l’attore era in buona salute e in forma fino a pochi giorni fa. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti ci sono quindi l’arresto cardiaco o la morte per folgorazione mentre faceva giardinaggio: si attende ora l’esito dell’autopsia. “Siamo tutti in uno stato di shock in questo momento”, ha detto un portavoce della famiglia, citato da Fox News.

Dimitri Diatchenko ha esordito come attore alla fine degli anni ‘90, apparendo con una piccola parte vestendo i panni di un marine dei Navy Seals nel film “Soldato Jane” (1997) di Ridley Scott con Demi Moore. Poi ha recitato in numerose serie tv, da “Gli specialisti” a “Walker Texas Ranger”, “Zack e Cody al Grand Hotel”, “Sons of Anarchy”, “Perception” e “E alla fine arriva mamma”. Con il suo accento russo impeccabile, Diatchenko era stato protagonista poi anche di “Csi Miami”, “Senza traccia”, “Criminal Minds”, “Burn Notice” e “Alias”. Al cinema, ha recitato tra gli altri in “Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo” e nell’horror “Chernobyl Diaries – La mutazione”.