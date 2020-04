“Siamo stati spiati, soggiogati e trattati come delinquenti” inizia così l’intervento della deputata ex M5s Sara Cunial, multata a Pasquetta ad Ostia. Per l’ex del Movimento 5 stelle, ora nel Misto, “esistono già ampie evidenze che la vaccinazione antinfluenzale porta al 36% di casi covid in più per interferenza virale – ed aggiunge – in pieno ossequio nei confronti di uno scientismo delle santa inquisizione da salotto televisivo grazie al quale si possono sacrificare i militari, i poliziotti e il personale medico alle sperimentazioni di un vaccino che sappiamo non servirà a nulla per la mutevolezza del virus”. La deputata del gruppo Misto, poi, afferma che i “dpcm sono incostituzionali”, tanto da arrivare a strappare i fogli in Aula. E conclude: “E ora scaricatevi le vostre app”.

