“Quando la Playstation supera la fi*a, ti devono portare via il pe*e con la biga”. Così diceva qualche giorno fa Elettra Lamborghini in uno sfogo pubblicato su Twitter che aveva scatenato centinaia di commenti sull’eterna guerra che molte ragazze devono “combattere” con la Playstation per conquistare l’attenzione dei propri compagni o amici, specialmente in questi giorni di quarantena. Una rivalità con cui l’ereditera sta facendo i conti in prima persona, come dimostra questo video pubblicato nelle sue storie di Instagram. Nel filmato, Elettra Lamborghini ripete il suo motto mentre accanto a lei si vede il fidanzato Afrojack giocare placidamente ai videogiochi, tanto da non accorgersi neanche che lei abbassa provocatoriamente lo scollo della cannottiera e scopre un seno. Per la gioia dei suoi followers.

