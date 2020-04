I due hanno devastato la casa in cui si trovavano in Australia, con danni da 75mila dollari, si sono picchiati e l'attore ha anche perso la falange del dito. Il "Daily Mail" ha pubblicato un video con lʼaudio inedito su quanto è accaduto subito dopo il violento litigio

Continua la battaglia legale tra Johnny Depp e l’ex moglie Amber Heard. I due si sono conosciuti sul set di “The Rum Diary” nel 2011, si sono sposati quattro anni dopo, ma si sono separati nel maggio 2016, in mezzo a una serie di accuse gravissime di violenze domestiche. Il “Daily Mail” ha pubblicato un video con lʼaudio inedito su quanto è accaduto subito dopo il violento litigio, avvenuto nella loro casa in affitto, nel Queensland, in Australia, nel marzo 2015. “Non riesco a trovare il dito!“, si sente urlare nell’audio il medico personale di Johnny Depp, David Kipper, mentre cerca tra la spazzatura e i detriti schizzati di sangue. Ad aiutarlo c’è anche l’infermiera Debbie Lloyd: “Guarda quanto sangue caz**”! Quanto è grande il pezzo di pelle che cerchiamo? C’è un cestino con le bende da qualche parte?”. Insomma sembrano dettagli di un film macabro, purtroppo corrisponde tutto alla verità.

In sottofondo si sente Amber Heard che singhiozza, dopo aver lanciato la bottiglia di vodka all’attore, dettaglio che emergerà solo dopo una prima versione discordante dei due protagonisti. Sempre dall’audio si sente il dottore Kipper che consiglia di sedare Heard con una medicina antipsicotica (“100mg piuttosto che la sua solita dose da 25mg”) per poi consigliare subito che i due vengano separati.

All’epoca dei fatti, Johnny Depp aveva spiegato alla polizia di essersi chiuso il dito nella porta, salvo poi cambiare la versione dei fatti, accusando l’ex moglie di violenze. Dal canto suo Amber Heard ha sostenuto che l’ex marito si sarebbe ferito da solo, scaraventando un telefono contro il muro, dopo tre giorni di alcool ed ecstasy.

L’attore oggi sostiene che l’ex moglie, quella terribile sera, gli ha lanciato una bottiglia di vodka che si è schiantata sulla mano, appoggiata sul ripiano di marmo, tagliando così il suo dito. Nell’audio si sente anche Depp che urla all’ex compagna: “Spero che lunedì te ne andrai. Vorrei che tu avessi capito cosa sei e cosa mi hai fatto, come mi hai fatto sentire disgustato di me stesso”. Gli audio sono emersi perché sembrerebbe che i due registrassero tutto, in seguito alle indicazioni del loro psicoterapeuta di coppia.

Tra l’altro ci sono anche altri dettagli raccapriccianti sulla lite. Johnny Depp non ha mai smentito un piccolo rituale macabro che Amber Heard aveva fatto con il dito mozzato dell’ex marito. La Heard ha immerso il dito in una vernice blu e ha scritto sullo specchio del bagno: “Billy Bob” e “Easy Amber”. Un riferimento all’attore Billy Bob Thornton. Depp aveva accusato, infatti, la sua ex di aver avuto una relazione extraconiugale con il collega. Continua dunque la battaglia legale tra i due ex coniugi e c’è da scommettere che emergeranno altri dettagli inquietanti su quella famosa sera del 2015.