Federica Sciarelli ha ricordato in un’intervista al settimanale Nuovo quando, esattamente un anno fa, intervistava Pamela Prati affrontando a Chi l’ha visto il tema del suo matrimonio con Mark Caltagirone, rivelatosi poi inesistente. Una vera e propria truffa, un inganno in cui era cascata anche lei come tutti e di cui è tornata a parlare nel suo nuovo libro, dal titolo emblematico “Trappole d’amore”. “È stata una provocazione. Non l’ho intervistata. In quel periodo tutti parlavano di lei e di Mark Caltagirone, mentre noi raccontavamo le donne invisibili, vittime di truffe amorose, delle quali nessuno si occupa”, ha spiegato Federica Sciarelli riferendosi a Pamela Prati.

Poi la conduttrice ha parlato anche dell’emergenza coronavirus, che l’ha costretta a fermare per alcune settimane la sua trasmissione e mettersi in autoisolamento per aver incontrato il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri risultato positivo. “Mi rattrista pensare che per i giovani la vita non sarà più la stessa – ha confidato Sciarelli – mio figlio Giovanni Maria ha 24 anni. Nel periodo della mia quarantena mi faceva la spesa. È stato fin troppo paziente con me”.