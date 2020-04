L’isolamento per il coronavirus non ferma Matthew McConaughey e la sua famiglia. L’attore, con la sua simpatia, ha deciso di regalare un gesto d’amore agli anziani della Casa di riposo The Enclave at Round Rock Senior Living, in Texas. McConaughey ha giocato a una partita virtuale di Bingo, estraendo per gli ospiti della struttura i numeri. Con lui insieme alla moglie Camilla, alla madre Kay e ai figli.

Video Facebook/The Enclave at Round Rock Senior Living