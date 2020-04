Appena appare in video la ministra Lucia Azzolina ricomincia il tormentone. Che bene si può capire leggendo alcuni tweet postati durante l’ospitata di Azzolina a Che Tempo Che Fa: “Il ministro dell’istruzione è Sabina Guzzanti che imita il ministro dell’istruzione o un ministro dell’istruzione che assomiglia a Sabina Guzzanti?“, ha commentato il giornalista Andrea Vianello. “Ma solo a me la Ministra Azzolina sembra Sabina Guzzanti quando faceva Moana Pozzi?”, ha aggiunto un altro account a cui si sono aggiunti altri commenti: “Lucia Azzolina è Sabina Guzzanti che imita Lucia Azzolina che imita Sabina Guzzanti. Inception”. E ora Sabina Guzzanti ha twittato: “Mi è stato riferito che la ministra #Azzolina va in giro facendo la mia imitazione. Sapete che di solito non amo questo genere di satira ma devo dire che la ministra è stata molto garbata e misurata. #bravaebella“.

Mi è stato riferito che la ministra #Azzolina va in giro facendo la mia imitazione. Sapete che di solito non amo questo genere di satira ma devo dire che la ministra è stata molto garbata e misurata. #bravaebella pic.twitter.com/kCl0ggblwf — SabinaGuzzanti (@SabinaGuzzanti) April 7, 2020

E la ministra? Ha risposto senza indugiare troppo: “Sei #bravaebella e semplicemente inimitabile”.