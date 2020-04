C’è voglia di ilarità, nonostante la quarantena, e forse un po’ di nostalgia al periodo di inizio febbraio, quando andò in onda il Festival di Sanremo. Su Instagram, Fiorello e Achille Lauro sono in diretta insieme. A un certo punto i due ricordano il momento in cui Morgan modificò il testo della canzone Sincero per schernire Bugo, che abbandonò il palco. E l’attore e conduttore catanese imita il cantautore: “Andiamo a cercarlo, non è colpa mia. Io non so perché se ne sia andato”.

