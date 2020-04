Lo ha dichiarato il suo manager, François Ravard, a Rolling Stones. L'artista britannica, 73 anni, diventò famosa negli anni Sessanta grazie anche alla sua relazione con Mick Jegger, che scrisse per lei As Tears Go By

Icona del pop anni Sessanta e assoluta protagonista della Swinging London: la cantante britannica Marianne Faithfull, contagiata dal coronavirus, è ricoverata in ospedale a Londra per aver sviluppato una grave polmonite. Lo ha annunciato il suo manager, François Ravard, a Rolling Stone, poi ripreso dai principali media britannici, spiegando che l’artista “è stabile e risponde alle cure”.

Faithfull, che oggi ha 73 anni, è diventata famosa appena diciassettenne: fu notata dal manager dei Rolling Stones, che intravide nella sua bellezza un’opportunità per la band. Per lei Mick Jagger e Keith Richards scrissero As tears go by. I tabloid le diedero la caccia per la sua relazione tormentata con Jagger, che la lasciò profondamente segnata e dipendente dalle droghe. Alle spalle ha una lunga storia di problemi di salute, tra cui epatite C, anoressia e tossicodipendenza. Poi il riscatto: il teatro, i concerti, un film nel 2007, Irina Palm. Adesso una nuova battaglia, quella contro il Covid-19.