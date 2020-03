Nel giorno del suo 49esimo compleanno, il campione della pallacanestro Carlton Myers ha voluto lanciare un messaggio a tutti gli italiani. Nel video pubblicato sui social, l’ex stella della nostra Nazionale ha indossato le maglie delle “sue” squadre italiane, a partire da Rimini, passando per Bologna (Fortitudo), Pesaro, Siena e Roma, e sbagliando ogni volta il tiro. Alla fine, con quella degli Azzurri, ha fatto canestro: “Sapete perché non dobbiamo arrenderci? Perché l’Italia non si arrende mai“.

