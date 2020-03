Portare a spasso il cane senza uscire di casa. Come? Forse calando una lunga corda dal terrazzo? No. O almeno, non così ha fatto un abitante di Cipro che ha pensato invece di far guidare l’animale da un drone. Vakis Demetriou ha ripreso tutto in un video che naturalmente sta facendo il pieno di visualizzazioni. Il filmato è stato girato a Limassol e la zona dove il cane va a zonzo con il drone sembra relativamente tranquilla ma c’è chi non ha apprezzato comunque la “trovata” di Vakis: quale sarà la reattività del drone in caso di pericolo improvviso? E poi, come si sentirà il cagnolino a passaggio con quel “coso” sconosciuto sopra la sua testa?

