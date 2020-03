Al tempo del coronavirus ci si laurea via Skype e non ci sono abbracci né feste. Ma la gioia resta. Così Mario Giordano ha voluto “festeggiare” la laurea del figlio con un tweet: “Non sono solito usare i social per comunicazioni private. Ma non riesco a tenermi. Laurearsi ai tempi del coronavirus costringe a molte rinunce (niente discussione, niente festa) ma regala un raggio di luce in tempi bui. Grazie Lorenzo, figlio mio“. Queste le parole commosse dedicate dal conduttore di Fuori dal Coro al figlio. Una veste, quella di tenero papà, nella quale non siamo abituati a vedere il giornalista.

Non sono solito usare i social per comunicazioni private. Ma non riesco a tenermi. Laurearsi ai tempi del coronavirus costringe a molte rinunce (niente discussione, niente festa) ma regala un raggio di luce in tempi bui. Grazie Lorenzo, figlio mio. pic.twitter.com/1TGxLEM2Ej — mario giordano (@mariogiordano5) March 23, 2020