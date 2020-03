“E se la prendessi come una lunga vacanza? Questo momento puoi vederlo come una tragedia o come la tua opportunità di riprenderti il tuo tempo. Tu come hai deciso di vederlo?”. Così scrive Walter Nudo su Instagram pubblicando un video in cui lo si vede passeggiare e allenarsi all’aperto e che rimanda al sito internet “www.rivincita.club”. Un post che sembra essere una trovata pubblicitaria e che ha scatenato forti polemiche.

“Il mio problema – gli scrive una utente nei commenti – è che sono un’infermiera, adotto tutte le precauzioni possibili ma l’idea di poter contagiare la mia famiglia mi terrorizza, quindi non riesco a vedere tutto questo come una vacanza”. E ancora: “Vacanza? Periodo interessante? Riposare? No,Walter ..non ci siamo. Qui ogni giorno ci contiamo e ne manca sempre uno: un collega, i genitori di un amico, il medico di famiglia, un conoscente, il panettiere,….. È una tragedia vera. Due giorni fa, davanti casa mia, sono passati decine di camion dell’esercito con centinaia di bare da portare in cimiteri di altre province o regioni perché qui, a Bergamo, non ci sono più posti in cui dare una dignitosa sepoltura alle migliaia di vittime di questo virus maledetto! Qui non si sorride e non si filosofeggia, qui si muore e si piange. Come mi sentirò quando questa tragedia sarà finita? Sola, molto più sola. E basta!”, gli ribatte un altro.

“Scusa Walter ma non è carino in questo momento per noi chiusi dentro le case fare questi video motivazionali dove dici si tante cose belle, ma stai sempre in giro beato per la strade, in palestra e magari il prossimo lo fai mentre stai al mare. Mi verrebbe da dirti parli bene tu”, gli scrivono ancora. “Walter, vederla come una vacanza x chi ha una piccola/media attività, con impegni per scadenze vari – gli fa notare un altro utente – e, RID, tasse, stipendi, mancate vendite/introiti, contributi INPS, ecc, ecc, è difficile”. E in tantissimi gli fanno notare che oltretutto sta violando l’obbligo di stare a casa ed è in giro senza mascherina.