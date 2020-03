Uno slittamento di qualche giorno per l’apertura del nuovo reparto di terapia intensiva al San Raffaele di Milano che doveva essere collaudato venerdì 20. I lavori e le attrezzature sono state interamente realizzate grazie alla raccolta fondi lanciata da Fedez e sua moglie Chiara Ferragni su Gofounfme: si tratta della più grande raccolta lanciata in Europa e una delle più importanti al mondo realizzate sulla piattaforma dal 2010. E i 3,8 milioni di euro raccolti da 191 mila donatori (provenienti da 92 Paesi) stanno per trovare concretezza nella nuova terapia intensiva da campo dedicata all’emergenza Covid-19. A comunicare il collaudo previsto per lunedì 23 marzo è lo stesso Fedez che sui social ha documentato passo passo i lavori: “Lunedì sarà pronto il nuovo reparto di terapia intensiva, difficile immaginare che fino ad una settimana fa questo era un campo sportivo. Un vero e proprio piccolo miracolo“, ha scritto in un tweet.

