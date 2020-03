Laura Pausini si lascia andare a un lungo sfogo sui social: la cantante non ne può più di vedere immagini di gente che continua a girovagare per le città e a fregarsene delle disposizioni del decreto che hanno come obiettivo il contenimento della pandemia di Covid-19.

Laura Pausini che si incazza contro chi non rispetta l’obbligo di restare a casa è tutto ciò di cui avevo bisogno.#COVID19 pic.twitter.com/BNIyZUas64 — ً (@lavocedellapau) March 20, 2020

Così Laura ha scritto un commento secco e durissimo: “Io sono veramente inca**ata nera. Cerco di calmarmi ma la notte, quando mia figlia dorme e posso leggere e aggiornarmi sulla giornata appena passata, non posso credere ai miei occhi. C’è gente che va ancora in giro! La fermano in tv per chiedere come mai non sono a casa e se la prendono pure! Non posso giustificare questa cosa. Per andare a correre? Per prendere una boccata d’aria? Ma apri la finestra e non rompere il ca**o. E se devi far ginnastica anche se hai la casa piccola ormai ci sono mille modi per tenerti in forma! Non è giustificabile questo comportamento: come facevano quando non c’era la tv, il cellulare, il computer? Fuori c’era la guerra… ma anche questa lo è”. E quando uno dei suoi tantissimi fan le dice: “Riesci sempre a sensibilizzare” la sua risposta è molto esplicita: “Tra un po’ mando delle madonne che non puoi capire“.

Poi Laura, sulla pagina Instagram di TrashItaliano, spiega: “Chiaramente non è riferito alla quarantena che ESIGO venga rispettata ma è riferito a chi non rispetta il prossimo e continua ad andare fuori… a farsi la corsetta, o a chi esce in gruppo a fare la spesa, a chi inventa la qualunque per uscire di casa quando ormai è palese che dobbiamo restare in casa. Le persone che si comportano così mi fanno veramente incazzare. E la mia frase era ovviamente una provocazione. Bisogna stare in casa, non ci sono scuse” .

