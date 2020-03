“Ho un’età per cui non esco, è giusto che io non esca perché sono a rischio. Ma non lo faccio solo per me, lo faccio per rispetto a tutte le altre persone che possono essere contagiate oppure penso a quei guerrieri, quelle persone che lavorano come dei soldati, sì, siamo in guerra”. Si commuove Ornella Vanoni mentre in un video dal titolo “Ho pensato: vi canto una canzone o vi dico quello che penso?” invita tutti a stare a casa. “Questo virus non passerà mai se noi facciamo gli spiritosi, mai. Allora che facciamo stiamo a casa per un anno? Non dovete uscire, non dovete correre: vi do un consiglio. Io faccio le scale tre volte fino al quinto piano e vi assicuro che è come correre”.

Ho pensato : vi canto una canzone o vi dico quello che penso? #iorestoacasa #restiamoacasa https://t.co/vD5QQJ0m8T — Ornella Vanoni (@OrnellaVanoni) March 18, 2020