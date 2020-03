Andrea Bocelli è stato “ospite del balcone di Fedez e Chiara Ferragni“: obiettivo di Bocelli, raccogliere fondi per l’Ospedale di Camerino, zona del Centro-Italia colpita dal terremoto del 2016, che è stato trasformato in un Covid Hospital. “Fare il bene – ha spiegato il maestro – è l’unico mestiere che ci rende degni d’essere qui, pigionanti del mondo. Ognuno secondo il proprio talento, secondo quello che è e che ha, può fare sempre e comunque la differenza“. Chiara e Fedez hanno risposto subito all’appello: la diretta, alle 18 di ieri 19 marzo, ha radunato davanti ai pc 170mila persone mentre Bocelli cantava “Con te partirò”. Numeri come sempre impressionanti. La raccolta fondi è e sulla GoFundMe.com (ABF – Con te aiutiamo il Covid Hospital di Camerino): target, 100mila euro per acquistare respiratori polmonari e materiale di protezione individuale per l’ospedale di Camerino.

