Una reunion degli Oasis. Un sogno per mezzo mondo. Per tutti quelli che hanno imbracciato una chitarra appena hanno sentito Wonderwall e per tutti quelli che li hanno ascoltati ipnotizzati. Mezzo mondo, appunto. Sarebbe bello. Solo che, va da sé, non è questo il momento. Eppure Liam Gallagher ha twittato una proposta al fratello Noel: “Ascoltate seriamente molte persone pensano che io sia uno stronzo e io sono una bella tr*** ma una volta risolto questo, noi dobbiamo riunire gli Oasis per un concerto di beneficenza. Dai, Noel, poi possiamo tornare alle nostre incredibili carriere soliste, forza, lo sai”. Ora, va detto che i tweet di Liam sono sempre un po’ criptici e non si capisce esattamente cosa voglia fare “il nostro”. Che intenda un concerto in streaming?

Listen seriously a lot of people think I’m a cunt and I am a good looking cunt but once this is put to bed we need to get oasis back for a 1 of gig rite for charity c’mon Noel we can then go back to our amazing solo careers c’mon you know LG x

— Liam Gallagher (@liamgallagher) March 19, 2020