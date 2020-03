“Tantissimi visitatori hanno scelto di trascorrere la loro quarantena in Sardegna e le aziende ospedaliere sarde non riescono a fare fronte all’emergenza”. Queste le parole di Elisabetta Canalis che insieme a Melissa Satta, Geppy Cucciari, Filippo Tortu e i giocatori della Banco di Sardegna, ha lanciato una raccolta fondi a favore degli ospedali dell’isola. “C’è bisogno di un po’ di tutto come in tanti ospedali italiani. Chiunque voglia fare una donazione, scrive sui social la Canalis, potrà fare un bonifico alla Fondazione Dinamo tramite iban IT41J 01015 17200 0000 70314705 causale “In campo per l’emergenza Covid-19”“, spiega Elisabetta nel video postato su Instagram. “Se davvero volete bene alla Sardegna dimostratelo in questo momento”, conclude. In palio per due tra i tantissimi, speriamo, donatori, una videochiamata con uno dei testimonial di questa campagna.

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore