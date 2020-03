Nuovo blitz del sindaco di Bari, Antonio Decaro, verso i cittadini. Il primo cittadino, dopo quello fatto al Parco 2 giugno prima di chiuderlo, ha fatto un altro giro per la città ripreso dalle telecamere, scovando e rimproverando chi non rispetta i decreti della presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di arginare la diffusione del Coronavirus, che vietano di stare per strada senza comprovati motivi. “Non mi guardate così, dovete andare a casa”, ha detto a diversi cittadini noncuranti delle direttive. “Sono il sindaco della città – ha ribadito ad altri che giocavano a ping pong – C’è un decreto e in questa città lo faccio rispettare io, dovete stare tutti a casa. Altrimenti viene la polizia e vi porta di peso a casa”. “Questa è un’emergenza nazionale – ha detto ancora – Le immagini che vengono da Milano o da Bergamo sono vere, non un telefilm”.

