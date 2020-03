“Forse non ci siamo capiti. Questa è una emergenza non una vacanza. Tutti a casa. I parchi da oggi sono chiusi”. Così Antonio Decaro, sindaco di Bari, in un video pubblicato sui suoi social, rimprovera i cittadini incontrati questa mattina in uno dei parchi più frequentati della città, Parco 2 Giugno, annunciando la nuova misura di contenimento del coronavirus, chiudere i giardini. “Sto chiudendo, uscite, andate a casa” dice ancora il primo cittadino, prima a dei giovani stesi sui prati a prendere il sole, poi ad altri, sorpresi ad allenarsi in un campo da basket. “Mi dispiace, è per il bene di tutti, – conclude Decaro – vi prometto che quando tutto sarà passato faremo qui una grande festa dello sport, ma adesso dovete uscire”.

