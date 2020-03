Scuole chiuse, lavoro a casa, spostamenti limitati: un primo effetto delle restrizioni imposte per il coronavirus si è visto nel cielo del nord Italia, dove i livelli di inquinamento sono drasticamente calati in poche settimane. I livelli di biossido di azoto, un marcatore dell’inquinamento, sono calati con decisione. L’effetto si vede chiaramente dalle foto postate su Twitter da Santiago Gassò, ricercatore dell’Università di Washington e della Nasa, che mettono a confronto la situazione del 14 febbraio e quella dell’8 marzo, prima e dopo lo ‘stop’ imposto dall’epidemia: il colore rosso scuro, che indica una concentrazione eccessiva di No2, si attenua fino a scomparire. Le immagini arrivano dai sensori del satellite Sentinel 5 del programma europeo Copernicus, gestito da Commissione Europea e Agenzia Spaziale Europea (Esa).

In one month, there is a clear decrease of NO2 levels (a pollution marker) in northern #Italy according to the satellite sensor @tropomi @avoiland @elisa_ox @blefer @rjswap pic.twitter.com/FnSz4AtT8q

— Santiago Gassó (@SanGasso) March 11, 2020