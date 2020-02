“La corsa ai supermercati per l’allarme sul coronavirus? I negozi alimentari sono e rimarranno aperti. Non mancheranno pane, pasta e sale. Non serve svuotare gli scaffali, anzi produce effetti contrari e crea il problema di chi ha molto e chi niente. Possiamo rassicurare tutti, non c’è la guerra nucleare, non bisogna andare in un rifugio per dieci anni”. Sono le parole del viceministro dell’Interno, Matteo Mauri, ospite di “24 Mattino”, su Radio24.

E sulle notizie relative ad anziani circuiti da truffatori che propongono falsi tamponi per il coronavirus aggiunge: “Ci sono dei casi conclamati. Non sono in numero alto, ma gli autori sono sempre gli stessi. Su questi reati c’è un atteggiamento durissimo da parte delle istituzioni. Sto parlando sia della magistratura, sia di chi fa le indagini”.