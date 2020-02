“Ciao ragazzi, volevo aggiornarvi, perché in questi giorni sarei dovuta essere a Parigi, da oggi fino a mercoledì, e poi sabato dovevo partire per un Safari organizzato qualche mese fa per la situazione del Coronavirus nel Nord Italia, principalmente in Lombardia. Naturalmente non me la sono sentita e ho preferito stare qui a casa con la mia famiglia”. Così Chiara Ferragni in un videomessaggio pubblicato nelle sue Instagram Story annuncia la sua decisione di cancellare gli impegni delle prossime settimane a causa dell’emergenza Coronavirus.

L’influencer spiega che tutti i dipendenti del suoi gruppo lavorano da casa in questi giorni e di aver preferito rinunciare a due viaggi già programmati per restare a casa, a Milano, con il marito Fedez e il figlio Leone. Poi rassicura i fan: “Volevo mandare un grosso in bocca al lupo a tutti, dire di non perdere la calma perché veramente in questo momento di difficoltà dobbiamo essere uniti più che mai”. Confida nei consigli degli esperti: “Ascoltare quello che ci dicono le istituzioni e sono sicura che avremo la forza per superare anche questa cosa tutti insieme”.