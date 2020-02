Se all'interno della Casa Adriana Volpe è tornata a togliersi qualche sassolino dalla scarpa (“Quando tu infanghi la reputazione di una persona, infanghi la credibilità di una persona, in quel momento tu non solo stai gettando fango e odio, tu sfregi quella persona perché insinui il dubbio”), fuori Magalli sembra ormai essersi lasciato alle spalle quella pagina della sua vita. E se il confronto avvenisse proprio a Cinecittà?

Prove di pace tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe. Ospite de La Settimana Ventura su Rai2, il conduttore è tornato a parlare dell’infinita lite con l’ex collega, ora chiusa all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. “Le ho mandato dei messaggi di pace ma lei ha le sue posizioni. Io la giustifico e la capisco. Non la odio e non ce l’ho con lei. Spero che un giorno faremo pace. L’unica cosa era riuscire a separarsi perché insieme non stavamo bene. Ci siamo riusciti e questo dovrebbe darci maggiore serenità a tutti e due”, ha raccontato Magalli, incalzato dai “baby” opinionisti del programma di Simona Ventura.

Se all’interno della Casa Adriana Volpe è tornata a togliersi qualche sassolino dalla scarpa (“Quando tu infanghi la reputazione di una persona, infanghi la credibilità di una persona, in quel momento tu non solo stai gettando fango e odio, tu sfregi quella persona perché insinui il dubbio”), fuori Magalli sembra ormai essersi lasciato alle spalle quella pagina della sua vita. “Abbiamo lavorato insieme per otto anni. Sono stati un po’ faticosi. Quando non vai d’accordo con qualcuno si fa fatica. Ma anche non per motivi gravi. Anche un piccolo difetto prolungato nel tempo diventa insopportabile. Noi abbiamo preso strade diverse, credo che anche lei sia più sollevata. Se ha sparato a zero contro di me? Io sono piccolo, mi scanso e non mi prende. Io ero un po’ più intollerante, lo ammetto. C’erano delle cose che mi davano abbastanza fastidio”.

Il confronto finale, invece che nelle aule di tribunale, potrebbe consumare davanti alle telecamere di Canale 5. Da settimane si parla di una possibile comparsata (finora mai smentita, ma nemmeno confermata) di Magalli all’interno della Casa di Cinecittà per un faccia a faccia definitivo con Adriana Volpe. Sarà la volta buona?