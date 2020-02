Vasco Rossi non ci sta. Il rocker ha ricevuto minacce di morte sui social, così ha fatto uno screenshot del messaggio condividendolo sulle sue piattaforme, proprio per denunciare il fatto. L’utente anonimo il nickname di crispyy_mc_cristoo ha scritto: “Vasco Rossi morirai per mano mia bastardo tossicodipendente“. Immediata la reazione dell’artista che ha pubblicato la frase con un paio di suoi clippini, scrivendo: “Di auguri di morire ne avevo già ricevuti tanti ma devo dire che è la prima volta che ricevo una minaccia così precisa. ti aspetto amico…portati con te anche quello che ti ha messo il like #socialmentecatti #sparatemiancora #minacce #lamoresopralapaura”.

Nei video Vasco ribadisce: “Avevo ricevuto degli auguri di morte tante volte ma minacce dirette di morte ancora no questa è la prima volta. Bene io sono qui e non mi muovo (citando ‘Come vorrei’, ndr). Amico, non mi fai paura, la fregatura ormai non la prendo più”. Il rocker si trova al momento a Los Angeles per mettere a punto nuove idee musicali e anche la scaletta del prossimo tour estivo. Nel frattempo sulle colline di Hollwyood, durante una delle sue solite passeggiate, ha incrociato Ultimo e con lui ha anche cenato. Chissà se tra i due nascerà una collaborazione.

Dunque Vasco si sta preparando per il Live al via il 10 giugno alla Visarno Arena di Firenze in occasione del Firenze Rocks, poi a Milano il 15 giugno, all’iDays Festival, a Roma il 19 e 20 giugno al Rock in Roma e infine a Imola il 26 giugno, all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Prove generali previste al Teatro Novelli di Rimini tra il 13 maggio e il 2 giugno.