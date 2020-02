Il format dell’influencer Kevin Freshwater si intitola Finish the Lyrics e consiste nel proseguire, cantando, con il brano proposto dal ragazzo britannico, che va a caccia di “vittime” per le strade di Londra. In metropolitana, in questo esperimento, si imbatte però in una cantante professionista, Charlotte Awbery. Che all’inizio, appena lui le propone i primi versi di Shallow di Lady Gaga e Bradley Cooper, lo guarda con un po’ di sospetto. Poi, incoraggiata da Freshwater, lo lascia a bocca aperta. Il video è rimbalzato sui social, dove Awbery ha riscosso grande successo.

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore