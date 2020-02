È morto Massimiliano “Max” Conteddu, star di Twitter, dove era conosciuto come @Istintomaximo e contava oltre 40 mila followers. Con loro aveva condiviso ogni momento della malattia: dalla scoperta del tumore maligno al cervello alla difficoltà delle cure, che affrontava sempre con il sorriso e l’animo da guerriero. “Tenete in tasca un po’ di sole. Ne avrete bisogno quando farà buio nella vostra vita“, scriveva nel suo ultimo post pubblicato l’8 febbraio scorso. E ancora qualche giorno prima aveva invitato i suoi seguaci: “Fate, dite, scrivete cose belle, ne abbiamo tutti bisogno”.

Tenete in tasca un po’ di sole. Ne avrete bisogno quando farà buio nella vostra vita. pic.twitter.com/CjUkHf4hkj — Max Conteddu (@istintomaximo) February 8, 2020

Originario di Siniscola, in Sardegna, Max Conteddu aveva iniziato la sua battaglia un anno fa e ai tanti followers che paragonavano la sua vicenda a quella di Nadia Toffa aveva risposto precisando:”Chiariamoci una volta per tutte: lei definì il tumore come un dono, perché le aveva fatto aprire gli occhi. Ma io gli occhi li avevo già aperti prima di questo intruso. Non è un dono, è una MALEDIZIONE. Nadia, resti comunque una guerriera”. Tantissimi i messaggi d’affetto dei suoi fan sui social, tanto che l’hashtag #CiaoMax è primo trending topic su Twitter in Italia.

Parlo come Darth Vader con questa maschera. Che la FORZA sia con me. pic.twitter.com/sxg07NoP1k — Max Conteddu (@istintomaximo) January 29, 2020