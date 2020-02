Piacevole sorpresa per i fan bolognesi di Diodato: il cantautore pugliese era in via Oberdan, nel capoluogo emiliano, per un firmacopie in un negozio di dischi. A un certo punto, ha preso la chitarra ed è uscito dal locale. Lì, in mezzo alle persone, ha suonato e cantato Fai rumore, la canzone con cui ha vinto il Festival di Sanremo.

Festival di Sanremo 2020, il vincitore Diodato: “Dedico il premio alla mia città, Taranto, e a chi lotta contro situazioni insostenibili” e conferma che andrà all’Eurovision Song Contest Emozionato e incredulo a notte fonde il cantautore traccia un bilancio della sua esperienza al Festival. Entrato in punta di piedi, piano piano ha convinto il grande pubblico fino alla vittoria finale. “Mi sono messo a nudo, anche un po' vergognato, ma poi la gente ha condiviso con me il senso della canzone in un grande abbraccio”, ha detto

